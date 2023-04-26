Пол Джордж сделал заявление после поражения «Клипперс» в серии плей-офф НБА с «Финиксом»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж дал комментарий после поражения своей команды в серии плей-офф НБА с «Финикс Санз». Она продлилась пять матчей и завершилась со счётом 4-1 в пользу «Клипперс». Джордж в ней участия не принимал, так как восстанавливался после травмы.
«Очень обидно вкладывать так много сил по ходу сезона, работать на команду, чтобы она могла конкурировать, а потом снова, год за годом, просто получать травмы. Это определённо расстраивает. Я пришёл сюда не по этой причине. И я знаю, что Кавай Леонард пришёл сюда не по этой причине.
Очевидно, у нас были большие планы победить и сделать что-то особенное для «Клипперс», но я твёрдо верю, что всё, что случается, случается по какой-то причине. Вот почему даже после этого я остаюсь позитивным. Я очень оптимистичен в том, что наше время ещё придёт», — приводит слова Джорджа Yahoo Sports.
Игроки «Лейкерс» изобразили блеяние козла при появлении Леброна:
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