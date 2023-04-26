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«Пригласил на свою свадьбу всех, кроме меня». Грин высказался о Харрисоне Барнсе

«Пригласил на свою свадьбу всех, кроме меня». Грин высказался о Харрисоне Барнсе
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Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о бывшем товарище по команде, ныне игроке «Сакраменто Кингз» Харрисоне Барнсе.

«Харрисон Барнс до сих пор меня недолюбливает из-за прихода Кей Ди. Он воспринял это очень близко к сердцу из-за истории, как я плакался Дюранту в машине после поражения в финале. Он пригласил на свою свадьбу всех, кроме меня», — сказал Грин в своём подкасте.

Барнс покинул «Голден Стэйт» в 2016 году. В том же году в «Уорриорз» пришёл Кевин Дюрант.

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Ранее Грин высказал мнение о звёздном разыгрывающем «Лос-Анджелес Клипперс» Расселле Уэстбруке. Дрэймонд выразил недовольство тем, что Уэстбрука критикуют и не уважают.

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