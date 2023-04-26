«Чувак, что случилось, раньше ты был худым!» Баркли подколол Шакила О’Нила, а тот ответил

После присуждения форварду «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро награды лучшему новичку года в НБА член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли подшутил над четырёхкратным чемпионом НБА, легендарным центровым Шакилом О'Нилом.

«Поздравляю с фантастическим дебютным сезоном. Помимо Дуайта Ховарда, ты ещё один великий орландский бигмэн. Да, не так много великих игроков было в «Орландо», а ты второй после Дуайта», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT, намеренно не упомянув О'Нила, находившегося рядом, который также получал эту награду, выступая за «Мэджик».

В какой-то момент во время эфира показали фотографии Шакила и ещё одного экс-игрока «Орландо», Майка Миллера, получавшего награду лучшему новичку года в НБА. После этого между Баркли и О’Нилом произошёл забавный диалог:

Баркли: чувак, что с тобой случилось? Раньше ты был худым!

О'Нил: я худее тебя, и это всё, что мне нужно.

Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну: