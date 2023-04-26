Гомельский назвал виновника в поражении ЦСКА в 5-м матче ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Популярный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о причинах поражения московского ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (68:85, 2-3 в серии). По мнению Гомельского, поражение армейцев является тренерским. Следующий матч команды проведут 28 апреля в Краснодаре. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«С моей точки зрения, поражение ЦСКА в пятом матче – чисто тренерское. Это тренер Райкович делает странные замены, это тренеру принадлежит право менять игроков, когда он считает нужным, это тренер определяет стартовый состав на игру.

Сегодня Райкович всё искал на скамейке игроков, которые могут забить трёхочковый мяч. Но так и не нашёл. А помочь команде усилить защиту так и не смог», — написал Гомельский на своём официальном сайте.