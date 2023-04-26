Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал виновника в поражении ЦСКА в 5-м матче ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»

Гомельский назвал виновника в поражении ЦСКА в 5-м матче ЕЛ ВТБ с «Локомотивом-Кубань»
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о причинах поражения московского ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (68:85, 2-3 в серии). По мнению Гомельского, поражение армейцев является тренерским. Следующий матч команды проведут 28 апреля в Краснодаре. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«С моей точки зрения, поражение ЦСКА в пятом матче – чисто тренерское. Это тренер Райкович делает странные замены, это тренеру принадлежит право менять игроков, когда он считает нужным, это тренер определяет стартовый состав на игру.

Сегодня Райкович всё искал на скамейке игроков, которые могут забить трёхочковый мяч. Но так и не нашёл. А помочь команде усилить защиту так и не смог», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Эмил Райкович: хочу попросить прощения у всех наших болельщиков за сегодняшнюю игру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023