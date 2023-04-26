Кайри Ирвинг назвал причину, по которой «Бруклин» в 2021 году не стал чемпионом НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг вспомнил о травме ноги, которую получил в 2021 году в четвёртом матче полуфинала Восточной конференции НБА с «Милуоки Бакс», когда наступил на ногу форварда соперников Янниса Адетокунбо.
Ирвинг травмировал стопу и больше не участвовал в серии. «Нетс» в итоге уступили в серии со счётом 3-4, а «Бакс» стали чемпионами, победив в финале «Финикс Санз».
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«Это был один из самых разочаровывающих и болезненных моментов в моей карьере. Если бы я не травмировался в той серии, каждый из нас в той команде стал бы чемпионом. Абсолютно никаких сомнений на этот счёт», — написал Ирвинг на своей странице в социальных сетях.
Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:
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