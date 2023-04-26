Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тараканов: я бы не потерялся в НБА. Подтверждение тому — игры с «Атлантой»

Тараканов: я бы не потерялся в НБА. Подтверждение тому — игры с «Атлантой»
Комментарии

Знаменитый советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказал мнение, что сумел бы проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации, если бы такая возможность в своё время у него была.

«Тогда о заокеанской карьере и мечтать не приходилось. Но я бы не потерялся в НБА. Подтверждение тому — игры с «Атлантой», в которых я продемонстрировал хорошую результативность.

Почему в баскетболе не так же, как в хоккее, где Овечкин грозится превзойти вечный снайперский рекорд знаменитого канадца Уэйна Гретцки? Поскольку внимание баскетболу в нашей стране уделяется не такое серьёзное, как хоккею. Отсюда и разные результаты», — приводит слова Тараканова «Столица С».

Материалы по теме
Тараканов: матчи с «Атлантой» не забыть! Американцы видели, как их кумиры проигрывают СССР
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023