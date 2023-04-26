Тараканов: я бы не потерялся в НБА. Подтверждение тому — игры с «Атлантой»
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Знаменитый советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов высказал мнение, что сумел бы проявить себя в Национальной баскетбольной ассоциации, если бы такая возможность в своё время у него была.
«Тогда о заокеанской карьере и мечтать не приходилось. Но я бы не потерялся в НБА. Подтверждение тому — игры с «Атлантой», в которых я продемонстрировал хорошую результативность.
Почему в баскетболе не так же, как в хоккее, где Овечкин грозится превзойти вечный снайперский рекорд знаменитого канадца Уэйна Гретцки? Поскольку внимание баскетболу в нашей стране уделяется не такое серьёзное, как хоккею. Отсюда и разные результаты», — приводит слова Тараканова «Столица С».
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