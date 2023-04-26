Центровой «Зенита» Клименко: приехали в Казань за победой, но УНИКС разрушил наши планы

Центровой «Зенита» Артём Клименко прокомментировал поражение своей команды в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (63:78, 2-3).

«Впечатления, к сожалению, остались негативными, поскольку мы потерпели поражение. Мы приехали в Казань за победой, чтобы закончить серию в Питере, но УНИКС разрушил наши планы и в третьей четверти переломил игру. К сожалению, нам не удалось держать ситуацию под контролем», — приводит слова Клименко пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Шестой матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 29 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале согласно регламенту Единой лиги ВТБ серии будут продолжаться до четырёх побед.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».