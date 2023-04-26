«Мы играем или сразу идём в клуб тусоваться?» Перасович отчитал УНИКС после старта с 0:8

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеоролик, в котором показала эмоциональную реакцию главного тренера УНИКСа Велимира Перасовича на неудачный старт казанской команды в пятом матче серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Гости паркета на старте встречи сделали рывок 8:0, после чего Перасович взял тайм-аут и отчитал свою команду.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

«Мы играем или идём сразу в клуб тусоваться? Потому что сейчас все просто тусуются здесь. Прошло только три минуты! Они ничего такого не сделали, а счёт 0:8. Все наши взаимодействия должны происходить быстрее! Теперь играйте «сайд». Быстро играйте «сайд» в атаке. Давайте!» — сказал Перасович своим подопечным.

Напомним, по итогам матча УНИКС одержал победу со счётом 78:63 и повёл в серии со счётом 3-2.