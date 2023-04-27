«Играл просто дерьмово». Леброн Джеймс — после 5-го матча с «Мемфисом»

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после пятого матча серии первого раунда с «Мемфис Гриззлиз» (99:116, 3-2) оценил своё выступление, в котором набрал 15 очков (5 из 17 с игры, 1 из 9 — трёхочковые), 10 подборов, пять передач и пять потерь.
«Сегодня я играл просто дерьмово. Сыграю намного лучше в шестой игре», — приводит слова Джеймса обозреватель The Athletic Джован Буха.
Напомним, в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча закончилась со счётом 116:99 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Лейкерс» продолжают вести в серии со счётом 3:2. Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе 28 апреля.
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