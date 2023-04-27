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Диллон Брукс отреагировал на свой низкий процент реализации бросков с игры

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Диллон Брукс после пятого матча серии первого раунда с «Лос-Анджелес Лейкерс» (116:99, 2-3) прокомментировал низкий процент реализации бросков.

«Просто продолжу бросать. Следующий вопрос», — цитирует Брукса инсайдер ESPN Тим Макмэхон.

Отметим, что в серии с «Лейкерс» Диллон реализует броски с игры с процентом 30,3, где 21,6 — трёхочковые.

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Напомним, в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» завершился пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс».

Встреча закончилась со счётом 116:99 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Лейкерс» продолжают вести в серии со счётом 3:2. Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе 28 апреля.