Стефен Карри побил снайперское достижение Мэджика Джонсона в плей-офф НБА

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» проходит пятый матч серии первого раунда плей-офф НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент публикации новости счёт в матче 64:63 в пользу гостей.
Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри во время матча обошёл легендарного Мэджика Джонсона и занял 15-е место в истории плей-офф НБА по количеству набранных очков за карьеру. На счету Джонсона 3701 очко.
Отметим, что в тройку лучших снайперов плей-офф входят звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 7742 очка. На втором месте располагается шестикратный чемпион Ассоциации, владелец «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан — 5987.
Замыкает тройку шестикратный чемпион НБА, член Зала славы Карим Абдул-Джаббар с 5762 очками.
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