Стивен Эй Смит эмоционально отреагировал на проход «Нью-Йорка» во 2-й раунд плей-офф НБА
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Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит в социальных сетях опубликовал видео со своей реакцией на выход «Нью-Йорк Никс» во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Видео доступно в Telegram-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» завершился пятый матч серии 1/4 финала Восточной конференции, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась со счётом 106:95 в пользу гостей паркета.
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Таким образом, «Нью-Йорк» закрыл серию с «Кливлендом» со счётом 4-1 и сыграет во втором раунде плей-офф впервые с 2013 года. Соперниками «Никс» могут стать «Милуоки Бакс» или «Майами Хит».
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