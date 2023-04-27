31 очко Стефана Карри помогли «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Сакраменто»

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал американский разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету сегодня 24 очка, семь подборов и девять передач. Также хорошую игру провёл центровой из Литвы Домантас Сабонис. Он оформил дабл-дабл: 21 очко, сделал десять подборов и отдал четыре передачи.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 31 очком, двумя подборами и восьмью передачами. Также отличился американский защитник Клэй Томпсон. Сегодня он заработал 25 очков, сделал два подбора и отдал одну передачу.

Счёт в серии – 3-2 в пользу «Голден Стэйт».

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