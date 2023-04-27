Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

31 очко Стефана Карри помогли «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Сакраменто»

31 очко Стефана Карри помогли «Голден Стэйт» выйти вперёд в серии с «Сакраменто»
Аудио-версия:
Комментарии

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 123:116.

Самым результативным игроком встречи у хозяев стал американский разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету сегодня 24 очка, семь подборов и девять передач. Также хорошую игру провёл центровой из Литвы Домантас Сабонис. Он оформил дабл-дабл: 21 очко, сделал десять подборов и отдал четыре передачи.

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 31 очком, двумя подборами и восьмью передачами. Также отличился американский защитник Клэй Томпсон. Сегодня он заработал 25 очков, сделал два подбора и отдал одну передачу.

Счёт в серии – 3-2 в пользу «Голден Стэйт».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
27 апреля 2023, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
116 : 123
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Монк - 21, Сабонис - 21, Барнс - 13, Митчелл - 10, Мюррэй - 10, Хаертер - 9, Лайлз - 5, Лень - 3, Деллаведова, Дозьер, Дэвис, Мету, Холмс, Эдвардс
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 31, Томпсон - 25, Грин - 21, Уиггинс - 20, Пул - 10, Пэйтон II - 8, Луни - 4, Дивинченцо - 2, Муди - 2, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Роллинз

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023