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ДеАрон Фокс принял участие в пятом матче с «Голден Стэйт», несмотря на сломанный палец

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАрон Фокс принял участие в пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз», несмотря на перелом указательного пальца.

Напомним, игрок получил травму в четвёртом матче серии с «Уорриорз» и его участие в пятой игре было под вопросом.

ДеАрон Фокс провёл на площадке 41 минуту и 43 секунды, в течение которых смог набрать 24 очка, совершить семь подборов и отдать девять результативных передач. Однако, несмотря на это, «Кингз» потерпели поражение со счётом 116:123 и теперь уступают в серии — 2-3.

Напомним, «Сакраменто Кингз» в нынешнем сезоне вышел в плей-офф НБА впервые с 2006 года.

Шестая игра между «Сакраменто» и «Голден Стэйт» состоится в ночь на 29 апреля на площадке «Уорриорз».