В «Хьюстоне» объяснили назначение Име Удоки на пост главного тренера команды

Владелец «Хьюстон Рокетс» Тилман Фертитта высказался по поводу назначения Име Удоки новым главным тренером команды.

Напомним, Удока ранее возглавлял «Бостон Селтикс» и в первый же год вывел команду в финал НБА, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (2-4). Однако перед началом сезона-2022/2023 Удока был отстранён от должности, так как появилась информация о том, что тренер завёл роман с одной из сотрудниц клуба.

«Представители НБА дали добро на подписание Удоки. Это дало мне надежду после разговора с Име. Если вы не готовы давать второй шанс человеку, то вы не настоящий христианин. Все допускают ошибки. Конечно, есть вещи, которые недопустимы, но этот случай не из таких. У нас прощающий мир, и позор тем, кто не способен на это», — сказал Фертитта на пресс-конференции.