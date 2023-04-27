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Йокич: возможно, Букер и Дюрант — лучшие игроки НБА на данный момент

Йокич: возможно, Букер и Дюрант — лучшие игроки НБА на данный момент
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал предстоящее противостояние с «Финикс Санз» в рамках второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У них потрясающий состав. Отличный тренерский штаб. Есть Крис Пол, возможно, лучший плеймейкер лиги. А Девин Букер и Кевин Дюрант — суперзвёзды и, вероятно, лучшие игроки НБА на данный момент. Это большой вызов для нас. Да, отдых помогает. Мы выиграли первый раунд, теперь предстоит сделать ещё один шаг. Нужно быть такими же сконцентрированными в новом раунде», — цитирует Йокича Eurohoops.

«Денвер» в первом раунде выиграл у «Миннесоты Тимбервулвз» — 4-1, а «Финикс» был сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» — 4-1.

Первая игра «Денвера» и «Финикса» пройдёт 29 апреля.

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