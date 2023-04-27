Име Удока: последнее межсезонье я провёл, работая над собой, и стал лучше как человек

Новый главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высказался о назначении в команду. Специалист перед началом сезона-22/23 был отстранён от работы в «Бостон Селтикс» после того, как стали известно, что он вступил в интимную связь с сотрудницей клуба.
«В «Рокетс» сделали всё возможное, чтобы узнать меня лучше, как личность. Так что мы уделили время друг другу и узнали друг друга получше. Я опубликовал заявление и извинился перед людьми, которых в своё время поставил в тяжёлое положение. Последнее межсезонье я провёл, работая над собой, и стал лучше как человек», — передает слова Удоки журналист Келли Айко на своей странице в социальных сетях.
«Хьюстон Рокетс» в нынешнем сезоне заняли 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышли в плей-офф.
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