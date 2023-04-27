«Мою семью там не примут». Дуэйн Уэйд объяснил, почему решил уехать из Флориды

Бывший баскетболист «Майами Хит», трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд объяснил, почему принял решение переехать из штата Флорида, в котором жил на протяжении большей части игровой карьеры.
«Я должен принимать решения для всей семьи, а не только исходя из своих желаний. Очевидно, во Флориде прекрасная налоговая ситуация. Очень здорово, что в штате есть округ, названный в мою честь. Но мою семью там не примут, она не будет чувствовать себя в безопасности. Это одна из причин, почему я там больше не живу», — рассказал Уэйд в программе Headliners.
Напомним, ранее во Флориде был утверждён закон, ограничивающий пропаганду нетрадиционной ориентации. В частности речь идёт о запрете школьных классов по вопросам гендерной идентичности. У Дуэйна Уэйда есть 15-летний сын Зайон Уэйд, который является трансгендером и в 12 лет заявил, что чувствует себя девочкой и просит называть себя по имени Зайя.
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