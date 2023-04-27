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«Мою семью там не примут». Дуэйн Уэйд объяснил, почему решил уехать из Флориды

«Мою семью там не примут». Дуэйн Уэйд объяснил, почему решил уехать из Флориды
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Бывший баскетболист «Майами Хит», трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд объяснил, почему принял решение переехать из штата Флорида, в котором жил на протяжении большей части игровой карьеры.

«Я должен принимать решения для всей семьи, а не только исходя из своих желаний. Очевидно, во Флориде прекрасная налоговая ситуация. Очень здорово, что в штате есть округ, названный в мою честь. Но мою семью там не примут, она не будет чувствовать себя в безопасности. Это одна из причин, почему я там больше не живу», — рассказал Уэйд в программе Headliners.

Напомним, ранее во Флориде был утверждён закон, ограничивающий пропаганду нетрадиционной ориентации. В частности речь идёт о запрете школьных классов по вопросам гендерной идентичности. У Дуэйна Уэйда есть 15-летний сын Зайон Уэйд, который является трансгендером и в 12 лет заявил, что чувствует себя девочкой и просит называть себя по имени Зайя.

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