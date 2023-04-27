Джулиус Рэндл получил травму голеностопа и не смог закончить игру с «Кливлендом»

Звёздный форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл получил травму голеностопа по ходу пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Кливленд Кавальерс».
В конце первой половины игры Рэндл неудачно приземлился после попытки блокировать бросок соперника. Джулиус схватился за лодыжку, а после, поднявшись, отправился в раздевалку, не сумев продолжить игру.
Главный тренер «Никс» Том Тибодо сообщил, что завтра игрок пройдёт обследование.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Никс» выиграли у «Кавальерс» со счётом 106:95 и вышли в следующий раунд плей-офф (счёт в серии 4–1). Рэндл, несмотря на травму, успел набрать 13 очков, совершить четыре подбора и отдать шесть результативных передач.
В регулярном чемпионате Рэндл провёл 77 матчей, в которых набирал в среднем за игру 25,1 очка, совершал десять подборов и отдавал 4,1 результативные передачи.
В пяти играх плей-офф форвард показывал следующую статистику в среднем за игру: 14,4 очка, 6,4 подбора и три результативные передачи.
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