Адетокунбо отреагировал на критику после вылета «Милуоки», приведя в пример Джордана

Звёздный греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отреагировал на критику после вылета команды в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Милуоки» проиграл в серии «Майами Хит» со счётом 1-4.

«Майкл Джордан провёл в НБА 15 сезонов, выиграл шесть титулов. Получается, остальные девять сезонов у него были неудачными? Я задаю вам этот вопрос. Тогда зачем вы мне задаёте подобные неправильно поставленные вопросы? В спорте не бывает неудач», — заявил Адетокунбо на пресс-конференции.

Яннис Адетокунбо принял участие в трёх матчах плей-офф этого сезона, в которых набирал 23,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 5,3 результативной передачи.

В 63 играх регулярного чемпионата греческий форвард набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подборов и отдавал 5,7 результативной передачи.