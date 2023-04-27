Лиллард сделал репост обработанного фото Янниса Адетокунбо в форме «Портленда»

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард сделал ретвит отфотошопленной фотографии со звёздным греческим форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо в форме «Блэйзерс». Ретвит появился через несколько часов после поражения «Милуоки» в серии плей-офф НБА с Майами Хит» (1-4). Чуть позже Лиллард удалил фото, которое к тому моменту уже успело собрать сотни комментариев пользователей.

Напомним, Адетокунбо принял участие в трёх матчах плей-офф этого сезона, в которых набирал 23,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 5,3 результативной передачи.

В 63 встречах регулярного чемпионата греческий форвард набирал 31,1 очка, совершал 11,8 подбора и отдавал 5,7 результативной передачи.

Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»: