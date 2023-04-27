Остин Ривз на разминке перед пятым матчем с «Мемфисом» попал 18 трёхочковых подряд

Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз отметился весьма впечатляющим исполнением трёхочковых бросков на разминке перед пятым матчем серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА с «Мемфис Гриззлиз». Видео с разминки было опубликовано в социальных сетях «озёрников».

Ривз на разминке попал 18 бросками из-за дуги подряд:

Напомним, такие впечатляющие навыки Ривза не помогли «Лейкерс» одержать победу в матче. Встреча завершилась со счётом 116:99 в пользу «Мемфиса». «Лейкерс» продолжают вести в серии со счётом 3-2.

Ривз набрал в этом матче 17 очков, попав только три из восьми попыток из-за дуги. Шестой матч серии между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в Лос-Анджелесе 28 апреля.