Владимир Гомельский назвал двух лучших игроков «Локомотива-Кубань» в пятом матче с ЦСКА

Авторитетный российский баскетбольный эксперт и комментатор Владимир Гомельский высказался о победе краснодарского «Локомотива-Кубань» в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Краснодарцы выиграли со счётом 85:68, за счёт чего повели в серии – 3-2.

«Локо» сыграл воодушевлённо, самоотверженно, чётко придерживаясь выбранного на игру тактического плана, что и позволило добиться уверенной победы. Лучшими в составе «Локо» были Девон Акун-Пёрселл и Джейлен Бэрфорд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Шестой матч между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится завтра, 28 апреля. Встреча пройдёт в Краснодаре и начнётся в 20:00 по московскому времени.