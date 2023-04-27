Грайнер заявила, что больше не будет играть за границей, сделав лишь одно исключение

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер ответила на вопрос о причинах, побуждающих игроков WNBA (Женская национальная баскетбольная ассоциация) уезжать выступать за границу. Бриттни призналась, что сама больше не будет играть за пределами США, за исключением выступления на Олимпийских играх.

«Я могу сказать за себя, что никогда больше не поеду играть за границу, если только не буду представлять свою страну на Олимпийских играх», — сказала Грайнер на пресс-конференции.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре прошлого года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации она отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ. Баскетболистку обменяли на российского предпринимателя Виктора Бута.

ФСБ показала кадры обмена Бриттни Грайнер на Виктора Бута: