Президент «Локомотива-Кубань» рассказал о главной задаче команды на шестой матч с ЦСКА

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался о предстоящем шестом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Встреча состоится завтра, 28 апреля, в Краснодаре. Начало – в 20:00 мск. После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу «Локомотива-Кубань». Серия будет продолжаться до четырёх побед. По мнению Ведищева, главное для команды – восстановить силы.

«Что будет самым важным для команды в шестом матче? Восстановить физические силы. Потому что сейчас уже идёт марафон, прямо скажем. Пятый матч за десять дней… Учитывая логистику и перелёты, это очень сложно. Так что, повторюсь, самое главное – восстановиться. Уверен, что наш медицинский и тренерский штаб знают, что делать.

Можно ли сказать, что для «Локо» такой график привычнее, чем для ЦСКА? С чего вы так решили? Конечно, так нельзя сказать. Мы путешествуем весь сезон и устаём в несколько раз больше, чем другие команды! Мы тратим на переезды по 10-12 часов, а то и больше. К этому сложно привыкнуть, а тем более адаптироваться. Так что, конечно, устаём, но мы держимся. У нашей команды есть характер – это самое главное!» — приводит слова Ведищева пресс-служба «Локомотива-Кубань».