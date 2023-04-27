«Пусть увидят все СМИ». Кьюбан оценил отсылку Адетокунбо к Джордану на вопрос журналиста

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан прокомментировал недавний ответ звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо журналисту. У Янниса поинтересовались, не считает ли он сезон-2022/2023 провальным. Адетокунбо заявил следующее:
«Майкл Джордан провёл в НБА 15 сезонов, выиграл шесть титулов. Получается, остальные девять сезонов у него были неудачными?»
«Отличный ответ от Янниса. Этот ответ должен быть обязательным для просмотра каждым представителем спортивных СМИ, а также преподавателем и студентом спортивной журналистики. Вопросы ради заголовков – это то, к чему так часто прибегают спортивные СМИ. Конечно, не все спортивные обозреватели попадают в эту категорию, и сложные вопросы, требующие сложных ответов, также должны быть частью игры. Но вопросы-ловушки по-прежнему встречаются гораздо чаще, чем действительно хорошие вопросы», — написал Кьюбан на своей странице в социальной сети.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
- 27 апреля 2023
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