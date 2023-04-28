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«Бостон» обыграл «Атланту» и вышел в полуфинал плей-офф Востока НБА

«Бостон» обыграл «Атланту» и вышел в полуфинал плей-офф Востока НБА
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В Атланте (США) на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» завершился шестой матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Восточной конференции, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Бостон Селтикс». Встреча закончилась со счётом 128:120 в пользу гостей паркета. Таким образом, «Бостон» вышел в полуфинал плей-офф НБА в Восточной конференции.

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Трей Янг, набравший 30 очков, сделавший три подбора и отдавший 10 передач. 20 очков набрал Деандре Хантер, на его счету также шесть подборов и одна передача.

В составе «Бостона» дабл-дабл из 30 очков и 14 подборов оформил Джейсон Тейтум. 32 очка набрал Джейлен Браун, он также сделал пять подборов и отдал две передачи.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 6-й матч
28 апреля 2023, пятница. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
120 : 128
Бостон Селтикс
Бостон
Атланта Хоукс: Янг - 30, Хантер - 20, Коллинс - 16, Мюррей - 14, Богданович - 12, Капела - 10, Бей - 7, Оконгву - 6, Джонсон - 5, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Фернанду, Холидей
Бостон Селтикс: Браун - 32, Тейтум - 30, Смарт - 22, Брогдон - 17, Хорфорд - 10, Уайт - 7, Уильямс - 4, Уильямс - 3, Хозер - 3, Галлинари, Гриффин, Корнет, Мускала, Притчард, Шампани

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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