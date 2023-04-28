«Он может потребовать обмена». Бэйлесс — о потенциальном будущем Кавая леонарда
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Известный эксперт Скип Бэйлесс выразил мнение, что звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард может потребовать обмена у руководства калифорнийского клуба в течение следующего сезона.
«В следующем году у Кавая будет опция игрока. Так что не исключено, что в сезоне-2023/2024 он может потребовать обмена у «Клипперс», — заявил Бэйлесс в эфире своей программы The Skip Bayless Show.
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В нынешнем розыгрыше плей-офф Леонард принял участие в двух матчах, набирая в среднем 34,5 очка, 6,5 подбора и шесть передач при общем проценте реализации бросков с игры 54,5, трёхочковых – 60.
Напомним, ранее стало известно, что лёгкий форвард получил разрыв мениска на старте четвертьфинальной серии плей-офф с «Финикс Санз».
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