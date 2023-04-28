Джо Маззулла отреагировал на назначение Име Удоки главным тренером «Хьюстона»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал назначение Име Удоки на должность главного тренера «Хьюстон Рокетс».

«Всегда важно давать вторые шансы. Милосердие — это важно. Уметь прощать — это тоже важно. Я сам являюсь своего рода «продуктом второго шанса». Это очень важно в обществе», — приводит слова Маззуллы журналист The Athletic Джей Кинг.

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Напомним, Удока перед началом сезона-2022/2023 был отстранён от работы в «Бостон Селтикс» после того, как стало известно, что он вступил в интимную связь с сотрудницей клуба.

«Хьюстон Рокетс» в нынешнем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф. Ранее 45-летний специалист высказался о назначении в «Рокетс».