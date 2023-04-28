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Джо Маззулла отреагировал на назначение Име Удоки главным тренером «Хьюстона»

Джо Маззулла отреагировал на назначение Име Удоки главным тренером «Хьюстона»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла прокомментировал назначение Име Удоки на должность главного тренера «Хьюстон Рокетс».

«Всегда важно давать вторые шансы. Милосердие — это важно. Уметь прощать — это тоже важно. Я сам являюсь своего рода «продуктом второго шанса». Это очень важно в обществе», — приводит слова Маззуллы журналист The Athletic Джей Кинг.

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Напомним, Удока перед началом сезона-2022/2023 был отстранён от работы в «Бостон Селтикс» после того, как стало известно, что он вступил в интимную связь с сотрудницей клуба.

«Хьюстон Рокетс» в нынешнем сезоне занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф. Ранее 45-летний специалист высказался о назначении в «Рокетс».

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