Бекки Хэммон может возглавить «Торонто» — ESPN

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» приступил к поиску нового главного тренера, сообщает ESPN.
«Рэпторс» получили разрешение провести собеседование с Кенни Аткинсоном («Голден Стэйт»), Чарльзом Ли («Милуоки»), Кевином Янгом («Финикс»), Митчем Джонсоном («Сан-Антонио»), Хорди Фернандесом («Сакраменто»), Дарко Раджаковичем («Мемфис») и Крисом Куинном («Майами»).
«Торонто» также может провести переговоры с тренером «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон. Она привела свою команду к чемпионству в женской НБА (WNBA) в 2022 году. Хэммон стала первым тренером-дебютантом, выигравшим WNBA. Ранее Хэммон также была признана лучшим тренером сезона.
Стоит отметить, что для «Лас-Вегаса» это первый титул в истории клуба. 21 апреля «Торонто Рэпторс» уволил с поста главного тренера Ника Нёрса.
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