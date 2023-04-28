Бекки Хэммон может возглавить «Торонто» — ESPN

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто Рэпторс» приступил к поиску нового главного тренера, сообщает ESPN.

«Рэпторс» получили разрешение провести собеседование с Кенни Аткинсоном («Голден Стэйт»), Чарльзом Ли («Милуоки»), Кевином Янгом («Финикс»), Митчем Джонсоном («Сан-Антонио»), Хорди Фернандесом («Сакраменто»), Дарко Раджаковичем («Мемфис») и Крисом Куинном («Майами»).

«Торонто» также может провести переговоры с тренером «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон. Она привела свою команду к чемпионству в женской НБА (WNBA) в 2022 году. Хэммон стала первым тренером-дебютантом, выигравшим WNBA. Ранее Хэммон также была признана лучшим тренером сезона.

Стоит отметить, что для «Лас-Вегаса» это первый титул в истории клуба. 21 апреля «Торонто Рэпторс» уволил с поста главного тренера Ника Нёрса.