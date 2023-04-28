Шакил О'Нил: можно ли назвать сезон Янниса провальным? Да. Он неудачник? Нет!

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил прокомментировал итоги выступления «Милуоки Бакс» и звёздного тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо в сезоне-2022/2023.

«Можно ли назвать сезон Янниса провальным? Да. Он неудачник? Чёрт возьми, нет! Он лучший игрок в мире. Но, прежде чем добиться успеха, Яннис должен сначала научиться терпеть неудачи», — сказал О'Нил в эфире шоу Inside the NBA.

Напомним, в серии 1/4 финала плей-офф НБА с «Майами Хит» Адетокунбо принял участие в трёх матчах из пяти. Две встречи он был вынужден пропустить из травмы спины. «Хит» победили в серии со счётом 4-1, за счёт чего прошли в следующий раунд плей-офф.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний баскетболист принял участие в трёх играх, в среднем набирая 23,3 очка, делая 11 подборов и 5,3 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,8, штрафных – 45,2.