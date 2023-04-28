В «Клипперс» рассказали, будут ли продлевать контракты с Леонардом и Джорджем
Поделиться
Исполнительный вице-президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал о том, будет ли клуб продлевать контракты с лёгкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджем.
«Мы хотим, чтобы они остались в «Клипперс» надолго. Мы с нетерпением ждём этих разговоров. Цель номер один — построить устойчивую команду-чемпиона», — приводит слова Фрэнка журналист San Jose Mercury News Марк Медина в своих социальных сетях.
Напомним, в ночь на 22 апреля состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:130. «Санз» победили в серии и встретятся во втором раунде с «Денвер Наггетс».
Комментарии
- 28 апреля 2023
-
11:44
-
11:08
-
10:48
-
10:34
-
10:33
-
09:59
-
09:03
-
09:00
-
08:36
-
08:31
-
08:27
-
08:14
-
07:54
-
07:52
-
07:40
-
06:47
-
06:28
-
06:17
-
03:05
-
00:40
-
00:23
-
00:10
-
00:05
- 27 апреля 2023
-
23:22
-
23:00
-
22:13
-
21:48
-
21:26
-
20:41
-
20:18
-
20:09
-
19:38
-
19:10
-
19:09
-
18:32
Партнерский контент