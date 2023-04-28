В «Клипперс» рассказали, будут ли продлевать контракты с Леонардом и Джорджем

Исполнительный вице-президент «Лос-Анджелес Клипперс» Лоуренс Фрэнк рассказал о том, будет ли клуб продлевать контракты с лёгкими форвардами Каваем Леонардом и Полом Джорджем.

«Мы хотим, чтобы они остались в «Клипперс» надолго. Мы с нетерпением ждём этих разговоров. Цель номер один — построить устойчивую команду-чемпиона», — приводит слова Фрэнка журналист San Jose Mercury News Марк Медина в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь на 22 апреля состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Финикс Санз» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 136:130. «Санз» победили в серии и встретятся во втором раунде с «Денвер Наггетс».