Эксперт — о Джимми Батлере: он хочет не просто побеждать, он хочет разрушать

Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением о противостоянии «Майами Хит» и «Нью-Йорк Никс» во втором раунде плей-офф НБА.
«Джимми Батлер — суперзвезда плей-офф. Он играет действительно здорово. Он не из тех, кто просто пытается победить. Он хочет приехать в Готэм-Сити, Мекку, «Мэдисон Сквер Гарден» и всё разрушить. Вот чего он хочет. Такой у него настрой.
Но Том Тибодо (главный тренер «Никс». – Прим. «Чемпионата») знаком с Джимми Батлером и знает, как начинать серию. В Нью-Йорке знают, как надавить на него, чего в Милуоки по необъяснимым причинам не делали», — сказал Смит в эфире First Take.
Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Никс» оказались сильнее клуба «Кливленд Кавальерс» (4-1 в серии), а «Хит» прошли «Милуоки Бакс» (4-1 в серии).
Баскетболист Батлер забил Неймару с пенальти:
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