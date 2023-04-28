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Обозреватель ESPN Зак Лоу: «Бакс» уже никогда не будут прежними

Обозреватель ESPN Зак Лоу: «Бакс» уже никогда не будут прежними
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Обозреватель американского телеканала ESPN Зак Лоу поделился мнением о перспективах «Милуоки Бакс» после поражения в серии первого раунда плей-офф НБА с «Майами Хит» (1-4).

«Милуоки» уже никогда не будут прежним после такого поражения», — приводит слова Лоу «твиттер» NBA on ESPN.

Напомним, накануне состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Встреча завершилась победой «Майами» в овертайме со счётом 128:126.

Таким образом, баскетболисты «Хит» выиграли серию со счётом 4-1.

«Майами Хит» стал четвёртой командой в истории семиматчевых серий плей-офф НБА, вышедшей во второй раунд с восьмым номером посева. Во втором раунде плей-офф «Майами» сыграет с «Нью-Йорк Никс», который, в свою очередь, выбил из розыгрыша плей-офф НБА «Кливленд Кавальерс» (4-1).

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