Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис: я готов играть 42, 45, 48 минут, чтобы выиграть шестую игру серии

Энтони Дэвис: я готов играть 42, 45, 48 минут, чтобы выиграть шестую игру серии
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о неудачной игре своего одноклубника Леброна Джеймса в пятом матче серии с «Гриззлиз» (99:116), а также рассказал, что готов сделать ради победы в шестой игре.

«Леброн набрал больше всех очков в истории. Он величайший из всех, кто когда-либо выходил на площадку. Он в порядке. Он будет в порядке. Он приспособится.

Я готов играть 42, 45, 48 минут, чтобы выиграть шестую игру серии», — приводит слова Дэвиса инсайдер The Athletic Йован Буха.

Напомним, в пятом матче серии с «Гриззлиз» (99:116) Леброн Джеймс набрал 15 очков, совершил десять подборов и отдал пять передач.

Таким образом, «Лейкерс» продолжают вести в серии, счёт 3-2. Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе 28 апреля.

Материалы по теме
Энтони Дэвис — о Леброне: это лучший игрок в истории, с ним всё будет в порядке
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023