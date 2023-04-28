Энтони Дэвис: я готов играть 42, 45, 48 минут, чтобы выиграть шестую игру серии

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался о неудачной игре своего одноклубника Леброна Джеймса в пятом матче серии с «Гриззлиз» (99:116), а также рассказал, что готов сделать ради победы в шестой игре.

«Леброн набрал больше всех очков в истории. Он величайший из всех, кто когда-либо выходил на площадку. Он в порядке. Он будет в порядке. Он приспособится.

Я готов играть 42, 45, 48 минут, чтобы выиграть шестую игру серии», — приводит слова Дэвиса инсайдер The Athletic Йован Буха.

Напомним, в пятом матче серии с «Гриззлиз» (99:116) Леброн Джеймс набрал 15 очков, совершил десять подборов и отдал пять передач.

Таким образом, «Лейкерс» продолжают вести в серии, счёт 3-2. Шестая встреча серии состоится в Лос-Анджелесе 28 апреля.