«Я даже их почти не слышал». Дрэймонд Грин высказался о болельщиках «Сакраменто»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что не особо беспокоится по поводу негативного отношения со стороны болельщиков «Сакраменто Кингз».

«Я не гоняюсь за каким-то титулом «злодея». Быть злодеем не очень-то и весело… Я предполагал, что фанаты «Кингз» постараются сбить меня с толку, но я даже их почти не слышал», — заявил Грин во время пресс-конференции.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 11,3 очка, делая 7,5 передачи и 6,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,9, трёхочковых — 28,6.

Ранее Мэджик Джонсон поделился ожиданиями от продолжения серии плей-офф между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз».