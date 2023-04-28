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«Я даже их почти не слышал». Дрэймонд Грин высказался о болельщиках «Сакраменто»

«Я даже их почти не слышал». Дрэймонд Грин высказался о болельщиках «Сакраменто»
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин признался, что не особо беспокоится по поводу негативного отношения со стороны болельщиков «Сакраменто Кингз».

«Я не гоняюсь за каким-то титулом «злодея». Быть злодеем не очень-то и весело… Я предполагал, что фанаты «Кингз» постараются сбить меня с толку, но я даже их почти не слышал», — заявил Грин во время пресс-конференции.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний баскетболист принял участие в четырёх матчах, набирая в среднем 11,3 очка, делая 7,5 передачи и 6,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 42,9, трёхочковых — 28,6.

Ранее Мэджик Джонсон поделился ожиданиями от продолжения серии плей-офф между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз».

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