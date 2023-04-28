Адвокат Энтони Эдвардса: он не собирался причинить кому-либо вред

Харви Стейнберг, адвокат звёздного защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, прокомментировал дело своего клиента.

«Как подтверждает видео инцидента, Энтони ни на кого не замахивался стулом и, конечно же, не собирался причинить кому-либо вред. Мы намерены активно защищаться от этих необоснованных обвинений», — приводит слова адвоката Эдвардса журналист Крис Хайнс.

Напомним, после поражения в серии с «Денвер Наггетс» Эдвардс, уходя в раздевалку, размахнулся складным стулом и нанёс повреждения двум сотрудницам арены. Игрок обвиняется в нападении третьей степени. При этом отмечается, что травмы, полученные сотрудницами, несерьёзные.

Судебное заседание по делу Энтони Эдвардса назначено на 9 июня. В случае признания вины защитнику «Миннесоты» грозит тюремное заключение и штраф в размере до $ 1 тыс.