Форвард мадридского «Реала» извинился за драку в матче с «Партизаном»

Форвард мадридского «Реала» Гершон Ябуселе в своих социальных сетях извинился за драку, произошедшую во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Партизаном» (80:95).

«Я глубоко сожалею о вчерашнем поведении. Баскетбол для меня всегда был площадкой для выражения спортивного мастерства и дружбы. Я приношу свои искренние извинения «Партизану», Данте Экзаму и его семье, моим партнёрам по команде, «Реалу» и всем болельщикам», — написал Ябуселе в своих социальных сетях.

Напомним, в концовке матча защитник «Партизана» Кевин Пантер контролировал мяч и при попытке пройти под кольцо получил достаточно жёсткую блокировку от защитника мадридского клуба Серхио Юля. Столкновение переросло сначала в потасовку между этими двумя игроками, а затем к драке подключились обе команды, включая запасных со скамейки. Матч был остановлен и завершён досрочно.