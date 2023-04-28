Форвард мадридского «Реала» извинился за драку в матче с «Партизаном»

Форвард мадридского «Реала» Гершон Ябуселе в своих социальных сетях извинился за драку, произошедшую во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Партизаном» (80:95).
«Я глубоко сожалею о вчерашнем поведении. Баскетбол для меня всегда был площадкой для выражения спортивного мастерства и дружбы. Я приношу свои искренние извинения «Партизану», Данте Экзаму и его семье, моим партнёрам по команде, «Реалу» и всем болельщикам», — написал Ябуселе в своих социальных сетях.
Напомним, в концовке матча защитник «Партизана» Кевин Пантер контролировал мяч и при попытке пройти под кольцо получил достаточно жёсткую блокировку от защитника мадридского клуба Серхио Юля. Столкновение переросло сначала в потасовку между этими двумя игроками, а затем к драке подключились обе команды, включая запасных со скамейки. Матч был остановлен и завершён досрочно.
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