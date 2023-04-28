Источник: нужно следить за ситуацией в «Бакс» и Крисом Миддлтоном в частности
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Руководство «Милуоки Бакс» в ближайшем будущем может рассмотреть вариант с обменом лёгкого форварда команды Криса Миддлтона. Об этом сообщает Action Network.
«Источники в НБА давно говорят, что нужно следить за ситуацией в «Бакс» и Крисом Миддлтоном в частности, которому скоро исполнится 32 года», — говорится в источнике.
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В нынешнем розыгрыше плей-офф Миддлтон принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 23,8 очка, 6,4 подбора и 6,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 40,6.
Напомним, накануне состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Встреча завершилась победой «Майами» в овертайме со счётом 128:126. Таким образом, баскетболисты «Хит» выиграли серию со счётом 4-1.
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