Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: нужно следить за ситуацией в «Бакс» и Крисом Миддлтоном в частности

Источник: нужно следить за ситуацией в «Бакс» и Крисом Миддлтоном в частности
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Милуоки Бакс» в ближайшем будущем может рассмотреть вариант с обменом лёгкого форварда команды Криса Миддлтона. Об этом сообщает Action Network.

«Источники в НБА давно говорят, что нужно следить за ситуацией в «Бакс» и Крисом Миддлтоном в частности, которому скоро исполнится 32 года», — говорится в источнике.

Материалы по теме
«Не провал, а шаг к успеху». Яннис так не считает, но «Бакс» облажались в серии с «Хит»
«Не провал, а шаг к успеху». Яннис так не считает, но «Бакс» облажались в серии с «Хит»

В нынешнем розыгрыше плей-офф Миддлтон принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 23,8 очка, 6,4 подбора и 6,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,5, трёхочковых — 40,6.

Напомним, накануне состоялся пятый матч в рамках первого раунда плей-офф в Восточной конференции. Встреча завершилась победой «Майами» в овертайме со счётом 128:126. Таким образом, баскетболисты «Хит» выиграли серию со счётом 4-1.

Материалы по теме
Обозреватель ESPN Зак Лоу: «Бакс» уже никогда не будут прежними
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023