Д'Анджело Расселл рассказал о настрое перед шестым матчем с «Мемфисом»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д'Анджело Расселл высказался о предстоящем шестом матче серии 1/4 финала плей-офф НБА в Западной конференции с «Мемфис Гриззлиз».

«Серия до семи матчей? Чёрт возьми, нет. Нам нужно выигрывать на своей площадке — всё просто», — приводит слова Расселла Lakers Nation.

Материалы по теме Джини Басс: в этом сезоне я горжусь «Лейкерс»

В нынешнем розыгрыше плей-офф 27-летний баскетболист принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 13,8 очка, 6,2 передачи и четыре подбора при общем проценте реализации бросков с игры 36,8, трёхочковых — 32,4.

Напомним, шестой матч серии «Лейкерс» с «Мемфисом» состоится в ночь на 29 апреля на площадке «озёрников». Ранее лёгкий форвард «Гриззлиз» Десмонд Бейн выразил уверенность, что серия с командой из Лос-Анджелеса затянется до семи матчей.