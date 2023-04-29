ФИБА: Катар примет чемпионат мира 2027 года по баскетболу среди мужских команд
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ФИБА объявила место проведения чемпионата мира по баскетболу среди мужчин в 2027 году.
Мировое первенство примет Катар. Все матчи пройдут в Дохе. Центральный совет ФИБА был поражён заявкой Катара. Объекты, которые будут использоваться при проведении турнира, уже построены.
«Все 32 команды-участники ЧМ будут базироваться в одном городе, это даст уникальную возможность фанатам персонализировать свой опыт чемпионата мира, посетив больше матчей, чем на любом другом ЧМ за последние 20 лет.
Я считаю, что 2027 год станет особым опытом в Дохе для этого главного события ФИБА», — приводит слова генсека ФИБА Загклиса официальный сайт организации.
Напомним, в 2022 году в Катаре проводился чемпионат мира по футболу.
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