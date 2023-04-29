Люк Кеннард пропустит 6-й матч серии с «Лейкерс»

Атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Люк Кеннард не примет участия в шестом матче 1/4 финала НБА в Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы, информирует пресс-служба клуба.
Отмечается, что у Кеннарда болевые ощущения в левом плече. Игрок получил повреждение во время пятой игры серии плей-офф. Встречу также пропустят Стивен Адамс (колено) и Брэндон Кларк (ахилл).
В нынешнем розыгрыше плей-офф Кеннард принял участие в пяти встречах, набирая в среднем 7,2 очка, четыре подбора и 1,4 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 52,2, трёхочковых — 50.
Напомним, шестой матч серии «Лейкерс» с «Мемфисом» состоится в ночь на 29 апреля на площадке «озёрников». Ранее Стивен Эй Смит высказался о чемпионских амбициях звёздного лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.
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