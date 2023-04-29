Кевон Луни ударил локтем в лицо Домантаса Сабониса во время спорного мяча
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 90:80 в пользу гостей.
НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 118
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Томпсон - 22, Уиггинс - 13, Муди - 9, Дивинченцо - 8, Луни - 7, Пул - 7, Грин - 4, Болдуин Мл., Грин, Джером, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Пэйтон II, Роллинз
Сакраменто Кингз: Монк - 28, Фокс - 26, Мюррэй - 15, Лайлз - 12, Хаертер - 12, Дэвис - 7, Сабонис - 7, Барнс - 6, Митчелл - 5, Деллаведова, Дозьер, Кета, Лень, Мету, Холмс, Эдвардс, Эллис
Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни во время одного из вбрасываний ударил локтем в лицо тяжёлого форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса, однако судьи не остановили встречу.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В минувшем регулярном сезоне Луни принял участие в пяти играх, набирая в среднем 14,4 подбора, шесть подборов и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, штрафных — 66,7.
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