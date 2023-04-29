Кевон Луни ударил локтем в лицо Домантаса Сабониса во время спорного мяча

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 90:80 в пользу гостей.

Центровой «Голден Стэйт» Кевон Луни во время одного из вбрасываний ударил локтем в лицо тяжёлого форварда «Сакраменто» Домантаса Сабониса, однако судьи не остановили встречу.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В минувшем регулярном сезоне Луни принял участие в пяти играх, набирая в среднем 14,4 подбора, шесть подборов и пять передач при общем проценте реализации бросков с игры 54,2, штрафных — 66,7.