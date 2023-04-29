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«Сакраменто» впервые с 2004 года одержал выездную победу в матче плей-офф

«Сакраменто» впервые с 2004 года одержал выездную победу в матче плей-офф
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:99.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
99 : 118
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Томпсон - 22, Уиггинс - 13, Муди - 9, Дивинченцо - 8, Луни - 7, Пул - 7, Грин - 4, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Куминга, Лэмб, Пэйтон II, Роллинз
Сакраменто Кингз: Монк - 28, Фокс - 26, Мюррэй - 15, Лайлз - 12, Хаертер - 12, Дэвис - 7, Сабонис - 7, Барнс - 6, Митчелл - 5, Деллаведова, Дозьер, Лень, Мету, Холмс, Эдвардс

Примечательно, что для «Сакраменто» эта выездная победа в матче плей-офф стала первой с 4 мая 2004 года.

Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и 11 передач, таким образом он оформил дабл-дабл. Также хорошую игру провёл форвард из США Киган Мюррэй. Он отметился дабл-даблом из 15 очков и 12 подборов.

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Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 29 очками, пятью передачами и четырьмя подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Сегодня он заработал 22 очка и сделал два подбора.

Счёт в серии игр между командами стал равным — 3-3.

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