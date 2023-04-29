«Сакраменто» впервые с 2004 года одержал выездную победу в матче плей-офф

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 118:99.
Примечательно, что для «Сакраменто» эта выездная победа в матче плей-офф стала первой с 4 мая 2004 года.
Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий ДеАарон Фокс. На его счету сегодня 26 очков, четыре подбора и 11 передач, таким образом он оформил дабл-дабл. Также хорошую игру провёл форвард из США Киган Мюррэй. Он отметился дабл-даблом из 15 очков и 12 подборов.
Американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 29 очками, пятью передачами и четырьмя подборами. Также отличился защитник Клэй Томпсон. Сегодня он заработал 22 очка и сделал два подбора.
Счёт в серии игр между командами стал равным — 3-3.
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