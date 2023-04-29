Стивен Эй Смит спрогнозировал итоги серии «Нью-Йорк» — «Майами»

Известный телевизионный эксперт и журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что «Нью-Йорк Никс» обыграет «Майами Хит» в семи матчах в рамках 1/2 финала плей-офф НБА в Восточной конференции.

«Нью-Йорк» обыграет [«Майами»] в семи матчах! Мои ребята окажутся в финале Восточной конференции», — заявил Смит в эфире программы NBA Countdown.

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Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Нью-Йорк» оказался сильнее клуба «Кливленд Кавальерс» (4-1 в серии), а «Майами» прошёл «Милуоки Бакс» (4-1 в серии).

Ранее Стивен Эй Смит в социальных сетях опубликовал видео со своей реакцией на выход «Нью-Йорк Никс» во второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.