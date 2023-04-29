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Энтони Дэвис мощно поставил сверху после навеса от Денниса Шрёдера

Энтони Дэвис мощно поставил сверху после навеса от Денниса Шрёдера
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 120:83 в пользу хозяев паркета.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 85
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 31, Джеймс - 22, Дэвис - 16, Ривз - 11, Бисли - 9, Вандербилт - 9, Уокер - 8, Габриэль - 6, Хатимура - 6, Кристи - 5, Шрёдер - 2, Бамба, Браун, Томпсон, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 16, Бейн - 15, Джексон - 14, Брукс - 10, Морант - 10, Лофтон Мл. - 5, Уильямс - 5, Джонс - 3, Родди - 3, Кончар - 2, Тиллман - 2, Адамс, Кеннард, Кларк, Ларэвиа

Звёздный бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис во время встречи успешно реализовал аллей-уп, организовавший немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер в середине третьей четверти.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем розыгрыше плей-офф Дэвис принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 21,8 очка, 13,6 подбора и 4,2 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 33,3.

Ранее Дэвис в середине первой четверти оформил блок-шот разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту, пытавшемуся реализовать лэй-ап после прохода.

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