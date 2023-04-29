Энтони Дэвис мощно поставил сверху после навеса от Денниса Шрёдера

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит шестой матч 1/4 финала в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Сакраменто Кингз». На момент публикации новости счёт в матче 120:83 в пользу хозяев паркета.
Звёздный бигмен «Лейкерс» Энтони Дэвис во время встречи успешно реализовал аллей-уп, организовавший немецкий разыгрывающий Деннис Шрёдер в середине третьей четверти.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем розыгрыше плей-офф Дэвис принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 21,8 очка, 13,6 подбора и 4,2 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 47,3, трёхочковых — 33,3.
Ранее Дэвис в середине первой четверти оформил блок-шот разыгрывающему «Мемфиса» Джа Моранту, пытавшемуся реализовать лэй-ап после прохода.
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