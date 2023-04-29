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«Лейкерс» победили в серии с «Мемфисом» и вышли в полуфинал Западной конференции

«Лейкерс» победили в серии с «Мемфисом» и вышли в полуфинал Западной конференции
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Д'Анджело Расселл. Сегодня на его счету 31 очко и четыре результативные передачи. Звёздный форвард Леброн Джеймс отметился 22 очками, пятью подборами и шестью ассистами. Центровой Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 16 очков и 14 подборов.

Лидер «Гриззлиз» Джа Морант показал неэффективную игру: 10 очков с 16% успешных попаданий.

«Лейкерс» выиграли серию со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Западной конференции, где встретятся с победителем серии «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 85
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 31, Джеймс - 22, Дэвис - 16, Ривз - 11, Бисли - 9, Вандербилт - 9, Уокер - 8, Габриэль - 6, Хатимура - 6, Кристи - 5, Шрёдер - 2, Бамба, Браун, Томпсон, Харрисон
Мемфис Гриззлиз: Альдама - 16, Бейн - 15, Джексон - 14, Брукс - 10, Морант - 10, Лофтон Мл. - 5, Уильямс - 5, Джонс - 3, Родди - 3, Кончар - 2, Тиллман - 2, Адамс, Кеннард, Кларк, Ларэвиа

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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