«Лейкерс» победили в серии с «Мемфисом» и вышли в полуфинал Западной конференции

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Д'Анджело Расселл. Сегодня на его счету 31 очко и четыре результативные передачи. Звёздный форвард Леброн Джеймс отметился 22 очками, пятью подборами и шестью ассистами. Центровой Энтони Дэвис оформил дабл-дабл: 16 очков и 14 подборов.
Лидер «Гриззлиз» Джа Морант показал неэффективную игру: 10 очков с 16% успешных попаданий.
«Лейкерс» выиграли серию со счётом 4:2 и вышли в полуфинал Западной конференции, где встретятся с победителем серии «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз».
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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