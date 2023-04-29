Главный тренер «Лейкерс» считает уровень Леброна выше, чем Коби Брайанта

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм считает главную звезду своей команды Леброна Джеймса самым великим игроком из тех, с кем ему приходилось встречаться.
«Дарвин Хэм говорит, что встречался с великими и другими элитными игроками, имея в виду Коби Брайанта и Янниса Адетокунбо, но отметил, что никогда не видел никого на уровне Леброна Джеймса: «Я никогда не видел ничего подобного», — написал журналист The Athletic Джован Буха в социальных сетях.
Напомним, сегодня «Лейкерс» победили «Мемфис» (125:85) в шестом матче серии плей-офф Западной конференции НБА и выиграли серию (4-2). В этой встрече Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал пять подборов и шесть передач. Самым результативным у калифорнийской команды стал Д'Анджело Расселл (31 очко).
- 29 апреля 2023
-
10:35
-
10:27
-
10:18
-
09:58
-
09:43
-
09:28
-
09:12
-
09:00
-
08:16
-
08:06
-
07:42
-
07:33
-
07:10
-
07:02
-
06:23
-
05:50
-
05:33
-
05:13
-
05:02
-
03:29
-
00:57
-
00:14
-
00:06
-
00:04
- 28 апреля 2023
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
22:28
-
21:49
-
21:04
-
20:24
-
19:45
-
18:47
-
18:42
-
18:10