Главный тренер «Лейкерс» считает уровень Леброна выше, чем Коби Брайанта

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм считает главную звезду своей команды Леброна Джеймса самым великим игроком из тех, с кем ему приходилось встречаться.

«Дарвин Хэм говорит, что встречался с великими и другими элитными игроками, имея в виду Коби Брайанта и Янниса Адетокунбо, но отметил, что никогда не видел никого на уровне Леброна Джеймса: «Я никогда не видел ничего подобного», — написал журналист The Athletic Джован Буха в социальных сетях.

Напомним, сегодня «Лейкерс» победили «Мемфис» (125:85) в шестом матче серии плей-офф Западной конференции НБА и выиграли серию (4-2). В этой встрече Леброн Джеймс набрал 22 очка, сделал пять подборов и шесть передач. Самым результативным у калифорнийской команды стал Д'Анджело Расселл (31 очко).