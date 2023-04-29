«Работа ещё не закончена». Остин Ривз — о победе в серии над «Мемфисом»
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Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз прокомментировал победу своей команды в серии плей-офф НБА над «Мемфис Гриззлиз» (4-2).
Напомним, решающую победу команда Дарвина Хэма одержала сегодня, разгромив дома соперника со счётом 125:85.
«Здорово выиграть серию, но работа ещё не закончена», — приводит слова Ривза журналист The Athletic Джован Буха в социальных сетях.
На счету Ривза в шестом матче с «Гриззлиз» 11 очков, шесть подборов и восемь передач.
В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3. Решающий матч этой серии пройдёт завтра, 30 апреля, на домашней арене «Сакраменто».
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