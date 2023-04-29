Леброн стал лидером НБА всех времён по количеству выигранных серий плей-офф

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся шестой матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 125:85. «Лейкерс» выиграли серию (4-2) и прошли в полуфинал Западной конференции.
Таким образом, эта серия плей-офф стала для лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса 40-й выигранной из 52 (76,9%) в карьере в НБА. Он стал лидером ассоциации по этому показателю, сравнявшись с Дереком Фишером, на счету которого 40 выигранных серий из 51-й (78,4%). За ними следуют Роберт Орри (39 из 48, 81,3%) и Карим Абдул-Джаббар (37 из 49, 75,5%).
Более того, у Леброна теперь больше побед в сериях плей-офф НБА, чем у целой франшизы «Чикаго Буллз», у которой за всю историю было 39 побед.
В полуфинале Западной конференции калифорнийский клуб встретится с победителем противостояния «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз», в серии между которыми на данный момент ничья — 3-3.
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